SÃ©ville confirme son intÃ©rÃªt pour Isco

Isco finira-t-il par jour à Séville ? Selon les déclarations du président du club andalou pour la 'COPE', Pepe Castro, le joueur du Real Madrid fait bien partie des joueurs qui intéressent Séville.

"Avec Monchi et la direction, nous nous réunissons et nous parlons de beaucoup de joueurs. Et Isco est l'un d'entre eux. Mais il n'a jamais été un objectif, nous n'avons même jamais contacté le Real Madrid ou le joueur. Nous dépensons ce que nous pouvons", a confié Pep Castro, président de Séville.

Isco était décidé à quitter le Real Madrid dans les derniers jours du mercato hivernal, mais aucun mouvement n'a finalement été réalisé, et le joueur originaire de Malaga restera donc à Madrid au moins jusqu'à la fin de la saison.