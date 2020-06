Séville freine le FC Barcelone dans la course au titre

Alors que le Real avait mis la pression jeudi avec son succès contre Valence (3-0), les hommes de Setién se déplaçaient ce vendredi sur la pelouse du FC Séville.

Le FC Barcelone savait que pour garder ses distances de son rival, il fallait remporter les trois points. Mais c'était sans compter sur un grand Tomas Vaclick dans les cages, et un Koundé en mode sauveur.

Avant le coup d’envoi, Setién a surpris tout le monde avec son onze de départ. Griezmann figurait sur le banc alors que Braithwaite allait épauler Suárez, titulaire pour la première fois depuis sa blessure, et Messi.

Mais le FC Séville ne comptait pas jouer les victimes sacrificielles et dès la 11e minute, une frappe de Koundé passait à quelques centimètres du but de Ter Stegen. 15 minutes plus tard, Rakitic tirait lui aussi à côté sur une grossière erreur du portier de Séville Tomas Vaclik.

Sur un coup-franc dangereux de Messi, Koundé, l'ancien joueur de Bordeaux, a sauvé son équipe et a empêché l'Argentin de mettre son missile au fond des filets. Si Messi se montrait dangereux sur coup franc, Ocampos répondait en seconde période avec une frappe en force au premier poteau, mettant Ter Stegen à contribution. L'ancien marseillais butait encore sur le portier allemand à dix minutes du terme dans un angle fermé.

Le Barça domine, mais a du mal à avancer vers les cages adverses. Griezmann entrait en jeu à un quart d'heure de la fin. Mais le Français ne parviendra pas à changer le destin du match. 0-0 score final, Séville fait une fleur au Real Madrid en freinant le Barça.

Pour rappel, le FC Séville ne profite pas de ce nul, car l'Atletico Madrid peut l'égaler sur le podium, en cas de victoire face au Real Valladolid. Les deux équipes se disputent une place pour la prochaine édition de la Ligue des champions.