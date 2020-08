Séville en finale de l'Europa League pour la sixième fois

En 48 heures, la ville de Manchester a vu ses deux clubs se faire sortir des coupes européennes et abandonner leurs espoirs de consécration en ce mois d’aout. Après City, c’est United qui a été défait. L’équipe d’Ole Gunnar Solskjaer s’est inclinée face à une très belle formation de Séville (1-2). Pourtant, ce sont bien les Anglais qui avaient été les premiers à scorer dans ce match. Et ce sont eux qui ont l’ascendant sur les débats durant la majeure partie des 90 minutes.

Suite à une faute de l’ancien nantais Diego Carlos dans la surface, l’arbitre a accordé un pénalty aux Red Devils dès la 8e minute. Bruno Fernandes s’est donné à cœur joie pour le transformer et signer son 20e geste décisif avec l’équipe. D’habitude, quand le Portugais marque, MU l’emporte. Cette fois, ça n’a pas été le cas. Pas assez réalistes aux avant-postes, Pogba et ses coéquipiers se sont laissé renverser par une très accrocheuse équipe andalouse.

C’est Suso qui a relancé l’équipe de Lopetegui. À la 28e minute, il a fait la différence en cueillant du gauche un centre parfait Sergio Regulion. Une égalisation qui a redonné de la confiance aux Espagnols. Martial (33e) et de Mason Grenwood (46e) ont ensuite gâché de belles munitions avant la pause, et au retour des vestiaires l’ancien Monégasque a encore loupé le coche à deux reprises. Un manque d’efficacité flagrant et qui se paye cash à ce niveau.

Après avoir plié sans rompre, Séville est parvenue à assurer la victoire. À la 78e minute, une superbe collective lui a offert la qualification tant convoitée. Luuk De Jong s’est retrouvé à sa conclusion, avec une reprise parfaite suite à un centre non moins clinique de Jesus Navas. Ça faisait 2-1 et United ne s’en est pas remis. Les Anglais n’avaient ni les forces, ni le mental pour se rebiffer.

Tandis que les Mancuniens pleuraient, les Sévillans eux jubilaient au coup de sifflet final. Logique, quand on assure une 6e finale de Europa League en l’espace de quinze ans. Jusque-là, l’équipe andalouse a toujours soulevé la Coupe. En sera-t-il de même la semaine prochaine ?