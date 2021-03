Séville n'a pas perdu à Valladolid depuis avril 2010

Séville, qui se rendra samedi au Nuevo Zorrilla, est sur une série de plus de dix ans sans défaite sur le terrain de Valladolid. Surprenant quand on voit les statistiques sur l'ensemble des confrontations entre les deux équipes ; en effet, les 'Sevillistas' n'ont remporté que 13 des 51 matches officiels disputés, contre 26 défaites et 12 nuls.

La dernière défaite de Séville à Valladolid remonte à avril 2010, lorsque l'équipe alors entraînée par Antonio Alvarez s'était inclinée 2-1 face à l'équipe de Javier Clemente grâce à des buts de Diego Costa et Manucho, l'égalisation de Cala en fin de match s'avérant insuffisante.

Depuis, les andalous ont obtenu deux nuls au Nuevo Zorrilla, tous deux en 2013, et deux victoires minimalistes lors des deux dernières saisons : un 1-0 avec un but de Banega la saison dernière ; et un 0-2 inscrit par Roque Mesa et Munir lors de l'exercice 2018-19.

La domination de Valladolid sur Séville à domicile était très prononcée jusqu'au début des années 1990, les Castillans avaient alors remporté 22 des 36 premiers matches entre les deux équipes, mais celle-ci s'est inversée depuis, avec seulement quatre victoires contre bon nombre de défaites lors des quinze dernières rencontres.