Le FC Séville suit de près Alexandr Golovin, qui joue à Monaco, ont dévoilé les médias russes vendredi. Le milieu de terrain de 24 ans est l'un des favoris du directeur sportif de l'équipe espagnole, Monchi, selon le site web 'metaratings.ru'.

Le Russe, qui a récemment inscrit trois buts contre Nîmes (3-4) en championnat, a été élu meilleur joueur de l'équipe monégasque en février. En outre, le média rappelle que Monchi a déjà fait ses emplettes à plus d'une reprise en Ligue 1.

Golovin, qui évoluait au CSKA Moscou, a été recruté en 2018 par l'AS Monaco pour 30 millions d'euros et a depuis marqué onze buts et délivré 14 passes décisives en 79 apparitions. Cependant, il a souffert d'un certain nombre de blessures au cours des deux dernières années et a perdu sa place de titulaire indiscutable dans l'équipe nationale. Monaco est quatrième en Ligue 1 avec 55 points en 28 matchs, sept derrière le leader Lille et cinq derrière le PSG, deuxième.

Séville, qui est quatrième de la Liga, a récemment été éliminé de la Coupe du Roi et de la Ligue des champions par Barcelone et le Borussia Dortmund respectivement.