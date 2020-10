Séville prend un bon point au Camp Nou

Ronald Koeman le sait, il y aura encore du travail à faire. Car après deux victoires contre Villarreal puis le Celta Vigo, le FC Barcelone n'a pas montré le même visage contre un autre gros d'Espagne.

Séville, lui aussi en pleine forme depuis le début de saison, a réussi à quitter le Camp Nou avec un point en poche, et n'aura rien lâcher jusqu'à la fin de la rencontre contre les Blaugrana.

C'est bien Séville qui a mené la danse pendant cette rencontre et qui aurait peut-être mérité, face à un Barça timide et en manque d'idées, particulièrement en seconde période.

Pourtant, le début de rencontre promettait de belles choses. Luuk de Jong ouvrait le score dès la 8e minute de jeu après avoir récupéré un ballon dans la surface et déclenché une puissante reprise.

Et le Barça répondait aussitôt. Deux minutes plus tard, Jesus Navas tentait d'intercepter un centre de Leo Messi vers Jordi Alba dans la centre, mais l'envoyait finalement dans les pieds de Coutinho, seul. Le Brésilien n'avait plus qu'à marquer dans des cages vides.

Le rythme s'est essoufflé petit à petit après ça. Le contrôle manqué d'un petit Antoine Griezmann (21e) lui faisait perdre une occasion de se montrer, et une frappe de Fati était captée par Bono (28e). Rakitic et Suso ont quant à eux inquiété Neto, mais sans cadrer.

Au retour des vestiaires, le Barça s'est montré encore moins inspiré. Jordán manquait même de redonner l'avantage à Séville dès la 52e minute, mais sa demi-volée s'envolait au-dessus des cages de Neto. Après ça, le Barça a subi et heureusement pour les Blaugrana, Rakitic (65e), Koundé (69e) ou encore En-Nesyri (70e) ont tous manqué le cadre.

La bonne entrée de Trinca aura redonné un peu d'espoir au Barça, mais le jeune Portugais a buté sur Bono dans le temps additionnel. Après lui, Leo Messi tentait de forcer le destin, mais en vain. Séville repart du Camp Nou avec un bon point, et le Barça avec du pain sur la planche.