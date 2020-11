Séville veut se servir en Ligue 1 à coût zéro

On le sait, à l'approche du mercato la Ligue 1 à la cote. Et cette fois c'est le FC Séville et son directeur sportif Ramón Rodríguez Verdejo, dit Monchi, qui nous le montre.

Si hier, nous apprenions que le club andalou souhaiterait recruter Jonathan Bamba, attaquant du LOSC, aujourd'hui 'Estadio Deportivo' fait savoir que Monchi songerait à recruter deux autres joueurs de Ligue en fin de contrat, ce qui signifierait deux transferts sans verser la moindre indemnité.

En effet, Florian Thauvin et Julian Draxler verront leurs contrats expirés en juin 2021, et les deux hommes n'ont toujours pas prolonger avec leur club. Si l'Olympique de Marseille semble vouloir conserver son attaquant, ce n'est pas le cas du Paris Saint-Germain.

Après les succès Lucas Ocampos et Jules Koundé, le FC Séville pourrait à nouveau venir faire ses emplettes en Ligue 1.