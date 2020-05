Shaw : "Pogba a tout pour être le meilleur du monde"

Paul Pogba a "tout pour être le meilleur milieu de terrain du monde", selon son coéquipier de Manchester United, Luke Shaw.

La capacité de l'international français n'a jamais été mise en doute, mais le joueur de 27 ans a eu du mal à mettre en valeur ce talent de manière régulière au fil des années. Des critiques concernant ses contre-performance et son manque d'engagement ont été régulièrement formulées à l'encontre de Pogba depuis son retour à Old Trafford en 2016.

Il est devenu champion du monde depuis, mais les Red Devils n'ont pas encore vu le milieu de terrain au rendement d'une star qu'ils espéraient le voir devenir. Luke Shaw estime que le potentiel peut encore être atteint, Pogba prouvant sur le terrain d'entraînement qu'il est capable d'être un homme clé pour Ole Gunnar Solskjaer et l'un des meilleurs de la planète à son poste.

Dans un entretien accordé à 'MUTV', il a été demandé à Luke Shaw de choisir les coéquipiers qu'il craint le plus à l'entraînement : "Je ne dirais pas que "peur" est le bon mot parce que j'aime jouer contre Rashy (Marcus Rashford) et Anthony Martial parce que ce sont des joueurs de haute qualité et que j'aime ce défi de leur faire face".

"Chaque fois que je fais face à Anthony, j'aime faire une petite blague avec lui, lui parler beaucoup et lui dire : "Je viens pour toi". En fait, probablement le joueur à qui il est le plus difficile de prendre le ballon est Paul. Il est si grand, fort, il a des pieds rapides. Pour être juste, il a tout pour être le meilleur milieu de terrain du monde. Vous pouvez demander à n'importe quel joueur de l'équipe à ce sujet. Je devrais également choisir Paul comme le plus difficile à faire face à l'entraînement, car il est si difficile de lui enlever le ballon - il sait comment le protéger et il a également la meilleure qualité pour tirer au but et délivrer des passes", a ajouté l'Anglais

Shaw fier d'avoir été élu joueur de l'année l'an dernier

Pogba est pressenti pour rester à Old Trafford après avoir généré beaucoup de conversations concernant un transfert. S'il reste, alors il espère jouer régulièrement en 2020-21 après avoir été limité à seulement huit apparitions cette saison en raison de sa santé précaire. Si une étincelle se rallume, alors Pogba pourrait encore avoir l'intention de remporter le titre de Joueur de l'année à Manchester United. Shaw est le détenteur actuel de cette couronne, le joueur de 24 ans exprimant sa fierté de se joindre à une liste de stars.

"Au cours du week-end, j'ai réalisé que cela faisait un an que j'avais remporté notre prix de Joueur de l'année en mai dernier, ce qui était un immense honneur pour moi, absolument énorme. Gagner ce prix dans n'importe quel club est formidable, mais dans un club de la taille de Manchester United, cela signifie un peu plus. Je ne pensais pas avoir vraiment fait ma meilleure année - je sais que je me suis bien débrouillé sur certains aspects au cours de la saison, mais il y avait certainement des domaines dans lesquels je pouvais m'améliorer et j'en ai également tiré quelques points positifs car cela signifiait que je pouvais faire encore mieux", a indiqué l'Anglais.

"Gagner les deux prix votés par les fans et vos coéquipiers était un sentiment très spécial pour moi, surtout quand vous regardez les trophées et voyez les noms qui l'ont déjà gagné. [Cristiano] Ronaldo, [Roy] Keane, [David] Beckham, [Ryan] Giggs… Je veux dire, wow", a conclu Luke Shaw.