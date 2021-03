Shevchenko conseille Dembélé à l'approche du match Ukraine-France

Ronald Koeman parle bien souvent d'efficacité devant le but lors de ses conférences de presse. Dans ce domaine, l'entraineur du Barça fait souvent référence à Ousmane Dembélé, qui créé très souvent du danger dans les défenses adverses, mais a aussi du mal à concrétiser.

L'attaquant du FC Barcelone a reçu les conseils de l'un des meilleurs en la matière : Andriy Shevchenko. Le lauréat du Ballon d'Or 2004 est l'actuel sélectionneur de l'Ukraine qui affrontera la France ce mercredi.

Lors de la conférence de presse d'avant-match, l'ancien attaquant a été interrogé sur les problèmes de Dembélé devant le but. Voici le conseil que l'ancien attaquant des 'Blues' a donné au Français : "C'est un jeune joueur avec beaucoup de talent, il doit être un peu plus patient dans la conclusion. Il doit saisir sa chance et travailler un peu plus", ce après quoi il a déclaré en riant : "Je préférerais qu'il ne marque pas".

Concernant l'équipe de France, le sélectionneur ukrainien a déclaré : "C'est une équipe très équilibrée, avec beaucoup de grands joueurs, surtout en attaque, ce qui offre un grand nombre de possibilités pour Deschamps".