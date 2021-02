Shoretire, né en 2004, a fait ses débuts avec United contre Newcastle

Malgré les points perdus lors des dernières journées, Manchester United essaie de tenir et a repris sa deuxième place du classement en s'imposant contre Newcastle dimanche soir.

Et alors que les Red Devils menaient déjà 3-1 contre les Magpies dimanche soir à Old Trafford, Ole Gunnar Solskjaer a offert l'opportunité à l'une de ses pépites de faire ses débuts en professionnel.

Il ne restait que quelques minutes mais Shola Shoretire est entré en jeu à la place de Marcus Rashford. Une perle du centre de formation mancunien pour en remplacer une autre.

Bien connu des catégories inférieures de Manchester United, l'ailier gauche a fait ses débuts en pro à l'âge de 17 ans et 19 jours.Marcus Rashford l'a même félicité sur Twitter après ce grand moment.

"Profite de ce moment pour toujours, petit frère. Ta famille doit être très fière de toi", a écrit Marcus Rashford à Shola Shoretire dimanche soir.

Le jeune homme avait déjà écrit l'histoire en décembre 2018, lorsqu'il était devenu le premier joueur de 14 ans à faire ses débuts en Youth League (14 ans et 314 jours).

Cherish this moment for ever little bro. Your family must be very proud pic.twitter.com/hik2TPj3x0