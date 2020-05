"Si Aubameyang veut rejoindre le Real, Arsenal ne pourra pas le retenir"

Arsenal ne pourrait pas en vouloir à Pierre-Emerick Aubameyang si le Gabonais partait pour le Real Madrid, estime Ian Wright.

Pour le deuxième meilleur buteur de l'histoire d'Arsenal, un attaquant se doit d'être ambitieux et un peu égoïste à ce stade de sa carrière. L'avant-centre gabonais est aujourd'hui âgé de 30 ans et approche des 12 derniers mois de son contrat avec les Gunners.

Aucune prolongation n'a encore été décidée, tandis que les bruits à propos d'un transfert continuent de faire rage pour l'ancien stéphanois. La direction londonienne ne pouvant se permettre de le laisser filer libre l'été prochain.

Wright espère que de nouvelles conditions pourront être convenues avec Aubameyang et qui permettraient à Arsenal de garder ce buteur très prolifique dans ses rangs. En même temps, il admet que que l'attrait de Santiago Bernabeu puisse être très tentant pour un joueur qui veut remporter plus de trophées avant d'éventuellement se retirer.

Dans une intervention à 'SPORF', il a confié : "J'espère qu'il restera à Arsenal. Mais il faut aussi prendre en compte la position d'Aubameyang et le stade de la carrière où il se trouve. Il veut peut-être gagner des choses, peut-être une dernière chance et les gens disent que le Real Madrid le veut. Vu tout ce qu'il a réalisé durant sa carrière, c'est quelqu'un qui voudrait montrer qu'il peut réussir là-bas... Je ne suis pas sûr que les gens puissent vraiment lui en vouloir à ce stade parce que vous regardez Arsenal et la situation actuelle, vous devez dire que nous allons à travers une période de transition, en sortant de [Arsène] Wenger, en sortant de Unai Emery et maintenant obtenir l'entraîneur qui, je crois, va nous emmener à la terre promise."

Wright est confiant pour le futur d'Arsenal, mais souligne que PEA n'a peut-être pas beaucoup de temps devant lui pour accomplir ses objectifs personnels : "Cela dépend totalement s'il a la patience d'attendre qu'Arsenal se relance. C'est quelqu'un qui mérite de jouer à un niveau où il est capable de gagner des choses. En fonction de son ambition, de son entourage et de ce qu'ils lui disent, à quel point il aime le club - et je sais qu'il aime énormément le club - vous devez prier pour que cela lui suffise. Mais je ne vous dirais pas autre chose, si ce n'est que je lui souhaite le meilleur dans ce qu'il fait, tout en priant Dieu pour qu'il reste à Arsenal."