"Si j'ai des regrets ? Là tout de suite c'est facile, posez-moi une meilleure question"

L'élimination de l'Atlético de Madrid a laissé Cholo Simeone très froid, qui, aux micros de 'Movistar+' ne pouvait qu'accepter la défaite et reconnaître que Chelsea était "supérieur" et "juste gagnant". De ce qu'il a vu, la seule chose qu'il a voulu souligner est le match de Joao Félix, relégué sur le banc depuis des semaines.

"Ils méritent leur victoire dans cette double-confrontation. C'était un match équilibré, même s'ils ont pris l'avantage et qu'à partir de là ils étaient maintenant la meilleure équipe. Nous avons essayé de les presser en début de match car ils démarrent très bien. Par moments, nous avons réussi et par moments, nous n'avons pas réussi. Ils ont réussi à marquer sur une de ces sorties. Nous avons essayé de marquer un but en seconde période, mais nous n'y sommes pas parvenus. J'ai apprécié le match de Joao Félix, sa continuité et sa régularité. Et j'aime l'amélioration de Saúl", a-t-il résumé.

Interrogé sur le remplacement de Luis Suárez et le sourire ironique de l'attaquant uruguayen, il n'a pas eu grand-chose à justifier : "C'est normal que le joueur veuille continuer à jouer. Nous avons compris que nous avions plus d'options pour trouver d'autres moyens de mobilité afin de pouvoir attaquer".

En outre, Simeone n'a pas voulu se cacher dans la controverse. Carrasco a réclamé un pénalty pour une faute de César Azpilicueta, mais l'Argentin ne veut pas que cela serve d'argument : "Je ne cherche pas d'excuses si c'était un pénalty ou non, l'arbitre l'a compris de cette façon. Ils étaient meilleurs, on les félicite et maintenant, il faut se remettre à zéro, penser au championnat."

Ce qui a touché son moral, c'est qu'on lui a demandé s'il regrettait quelque chose : "Là tout de suite c'est facile, posez-moi une meilleure question. C'est normal, c'est quelque chose qui arrive, ce qui se passe après le match ne peut pas être résolu, on fait ce qu'on pense devoir faire et vous pouvez critiquer."

Contrairement au match aller, le coach rouge et blanc a opté pour une défense à quatre : " Nous avons essayé de les presser sur leur première sortie, ce qu'ils ont tenté avec beaucoup d'efforts mais avec peu d'interceptions pour générer des situations. On a essayé de sauter avec les latéraux. Avec le carton de Lodi, nous avons cherché d'autres situations et nous les avons trouvées. Mais ils étaient meilleurs et nous devons continuer à nous améliorer".

Enfin, voici comment l'Atlético de Madrid aborde moralement la Liga : "On m'a laissé des situations, au-delà de la douleur de l'élimination. Il y a de bonnes choses pour l'avenir, Joao Félix a été très bon".