"Si j'avais voulu de la vitesse, j'aurais recruté Bolt et non James"

Everton s'est offert une victoire sur la pelouse de Tottenham pour l'ouverture de la Premier League grâce à un but de Calvert-Lewin face aux Spurs de Mourinho.

Un match lors duquel Carlo Ancelotti n'a pas hésité à aligner ses trois nouvelles recrues James Rodriguez, Allan et Doucouré dans son onze de départ.

James Rodriguez fut l'un des meilleurs joueurs de la rencontre et a même été élu MVP par les supporters d'Everton. Carlo Ancelotti est revenu sur le match du Colombien.

"Les joueurs savent qu'ils n'ont pas besoin de beaucoup de temps pour s'adapter. James sait ce qu'il doit faire, tout comme Allan et Doucouré. Je lui ai dit de jouer avec sa qualité et il l'a fait. Nous avons un bon mélange au milieu de terrain", a expliqué l'entraîneur italien.

"James n'est pas le joueur le plus rapide du monde mais il a beaucoup de qualités. Nous devons l'utiliser pour cela. Ce n'est pas un ailier, mais il peut se remettre dans l'axe et recevoir le ballon, il est dangereux. Je ne suis pas inquiet de son rythme et de sa vitesse. Si j'étais inquiet, j'aurais recruté Usain Bolt et pas James", a lâché Ancelotti.