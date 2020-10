"Si j'étais intelligent, je serai parti cet été"

Klopp est l'entraineur qui a permis à Liverpool de retrouver le succés , que ce soit en Angleterre ou en Europe. Difficile de faire mieux. Il explique que le mieux pour lui aurait été de quitter le club à ce moment là, quand tout allait bien.

"Si j'avais étais intelligent, je serais parti cet été. Les gens n'auraient eu que du positif à dire."

"Quand je dis qu'il est plus important de savoir ce que l'on dit de toi quand tu pars que quand tu arrives, je fais référence à Dortmund, parce que les gens m'ont bien accueuilli et en plus étaient contents de me voir partir pour de grandes choses."