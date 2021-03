"Si j'étais Ramos, je resterais 10 ans de plus au Real Madrid"

L'avenir de Sergio Ramos reste en suspens et il semble qu'il ne sera pas défini avant la fin de la saison. La crise de la pandémie a affecté un joueur qui aurait probablement signé un nouveau contrat beaucoup plus tôt dans d'autres conditions.

La COVID-19 oblige les grands clubs à faire des offres revues à la baisse et Ramos, pourtant une icône du Real Madrid, n'a pas été épargné. Míchel, une autre ancienne légende du club, aujourd'hui entraîneur, l'a invité à prolonger sur 'Radio Marca'.

"Oui, il a été estimé. Je parle pour moi, même si je gagnais plus d'argent ailleurs, jouer pour le Real Madrid est incomparable. Si j'étais Ramos, même si c'était année par année, je resterais dix ans de plus au club. Même avec un peu moins d'argent", a-t-il expliqué.

"Nous allons pouvoir emmener nos enfants dans les écoles, mais nous allons pouvoir les payer. Si ce couple se sépare, les deux parties vont beaucoup se manquer", poursuit le désormais coach.

Míchel nie que Cristiano Ronaldo soit plus important que Ramos et place l'Atlético de Madrid favori en Liga parce qu'ils sont en tête : "Si vous me donnez le choix entre Ramos qui reste et Cristiano qui revient, je préférerais que Ramos reste. Ensuite, en Liga, le favori est celui qui est en tête."

L'ancien joueur s'est avoué admirateur de la VAR, qui a transformé le sport en quelque chose de plus juste, et a nié être pressé de trouver une équipe : "J'ai eu trois offres en Espagne et une à l'étranger, mais je suis calme, une autre opportunité se présentera".

Enfin, bien que le métier d'entraîneur soit son rêve, il nie qu'il soit plus facile de l'obtenir parce qu'il était un joueur de l'équipe : "Vous n'avez pas plus de chances d'être entraîneur, vous devez croiser des chemins et ce n'est pas facile. On dit qu'il faut un cursus, mais regardez Zidane, il a fait une grande carrière en partant du bas".