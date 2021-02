"Si j'était président de la Juventus..."

L'ancien président du Real Madrid, Ramón Calderón, qui a conduit Cristiano Ronaldo à passer de Manchester United au Real Madrid en 2009, a fait l'éloge de la star portugaise de la Juventus. Considérant que l'international portugais "même blessé, vaut mieux que beaucoup en pleine forme physique". Calderón garantit également que s'il était Agnelli, président du club italien, il essaierait par tous les moyens de maintenir Ronaldo à la "Vecchia Signora".

"Ces chiffres (23 buts en 27 matchs cette saison) ne me surprennent pas, c'est une autre démonstration de sa valeur de buteur et de son dévouement à l'équipe. En fait, ce dernier aspect est un facteur commun à tous les grands clubs pour lesquels il a joué. Lorsqu'il a quitté le Real Madrid, il était clair que ses compétences étaient intactes et qu'il resterait dans l'élite mondiale du football pendant de nombreuses années. Il a 36 ans, mais qui le remarque?", avant de révéler son opinion sur Andrea Pirlo : "Je ne peux pas donner d'avis parce que je ne suis pas dans l'environnement de la Juventus, mais je suppose que parce qu'Andrea Pirlo était un grand joueur, il aurait été facile pour lui de comprendre et de motiver Cristiano. En tout cas, il ne devrait pas être trop difficile pour un entraîneur de tirer le meilleur parti d'un joueur qui ne pense qu'à gagner et à aider ses coéquipiers à gagner", a-t-il poursuivi après la Ligue des champions.

"Dès les huitièmes de finale, Cristiano devient spécial. Ce sont ses nuits. En général, tous les grands joueurs sont particulièrement motivés dans les matchs importants. Pour eux, cela signifie un autre défi dans leur carrière et l'opportunité de faire leurs preuves. Qui sont les meilleurs. Pour qu'un footballeur reste au top, il doit constamment trouver des buts à surmonter et des buts à atteindre ", a-t-il déclaré, concluant par un autre grand compliment : "Même blessé, Cristiano est meilleur que beaucoup de joueurs en pleine forme physique. Compte tenu de sa condition physique, de la façon dont il s'entraîne et de la façon de prendre soin de lui en dehors du terrain, je pense que, pour le football, Ronaldo sera là pour longtemps. Je ne sais pas si son intention est de rester à la Juve, mais si j'étais son président, j'essaierais par tous les moyens de le garder dans mon équipe. "