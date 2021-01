"Si je devais parier, je dirais que Ramos terminera sa carrière au Real"

Dani Ceballos appartient toujours au Real Madrid, malgré ses deux dernières années passées à Arsenal. Et le joueur compte bien y retourner pour tenter de s'y faire une place.

Dans un entretien pour 'El Larguero', le joueur espagnol a évoqué son avenir : "J'ai signé un long contrat avec le Real Madrid, et il me reste encore deux ans et demi là-bas. Mon objectif est de triompher à Arsenal aujourd'hui, et on verra ce qui se passera en été. Mais je veux devenir important pour le Real Madrid."

Le joueur a aussi eu de bonnes paroles envers Zinedine Zidane : "Je crois que l'arrivée de Zidane a fait du bien à tout le monde. C'est le meilleur entraîneur que puisse avoir le Real Madrid. Chaque entraîneur a ses préférences. Il a été sincère avec moi et m'a dit que j'avais besoin de temps de jeu. C'est toujours bon d'avoir des gens honnêtes autour de vous."

Enfin, Ceballos a évoqué le cas Sergio Ramos, qui n'a toujours pas prolongé avec le joueur : "J'ai eu la chance de parler avec lui aujourd'hui, mais pas de son avenir. Mais je crois que l'objectif de Sergio est de terminer sa carrière au Real Madrid. Si je devais parier, je dirais qu'il restera l'année prochaine."