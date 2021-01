"Si je jouais avec Leo, je pourrais prendre tranquillement ma retraite !"

Auteur d'une bonne saison avec le PSG comptant 4 buts et 10 passes décisives en 22 matches toutes compétitions confondues, Angel Di Maria s'est exprimé pour 'TyC Sports' expliquant qu'il souhaitait voir venir Lionel Messi au PSG.

En fin de contrat en juin 2021, Di Maria s'est dit confiant concernant une prolongation de contrat et a tenu à donner son avis sur une possible arrivée de La Pulga dans le club de la capitale : "J'ai eu l'occasion, à un moment de ma carrière, d'aller à Barcelone mais ça ne s'est pas fait. Il semble qu’il y a une autre chance qui se présente pour jouer avec lui mais mon contrat se termine et je ne sais pas ce qui va se passer. Mais je serais très heureux d'évoluer à ses côtés. J'ai déjà joué avec Cristiano Ronaldo, Neymar, Mbappé. Si je jouais en plus avec Leo, je pourrais prendre tranquillement ma retraite après ! Ce serait le summum, je ne pourrais rien demander de plus dans le football"