"Si je jouais avec Messi, c'est moi qui tirerais les pénaltys"

Lors d'une interview avec l'UEFA, Zlatan Ibrahimovic a été interrogé sur la question de savoir qui tirerait les pénaltys dans une équipe où il jouerait à nouveau avec Leo Messi. Et il a été clair sur la réponse.

"Je tirerais à 100% car je suis le capitaine de cette équipe et je décide qui tire les pénaltys. Je tirerais les trois premiers et je lui en laisserais un, puis je prendrais les trois suivants et je lui en laisserais un autre", a-t-il expliqué.

L'attaquant a également évoqué la fin de sa carrière et ce qu'il peut encore donner sur le terrain : "J'ai 39 ans et avec ce que j'ai fait, je ne suis plus obligé de travailler, mais j'ai toujours la passion de ce que je fais. Je ne suis jamais satisfait et j'en veux toujours plus. Je ne vois pas beaucoup de joueurs de mon âge qui ont été ou sont aussi performants que moi.

"Le moment où un joueur passe le cap des 30 ans est celui où il commence à baisser de niveau. Quand j'ai eu 30 ans, j'ai commencé à être encore mieux. Je ne veux pas avoir d'avantage parce que j'ai 39 ans et qu'on me dit que je suis lent et ce genre de choses. Non, je veux que vous me considériez comme un joueur de classe mondiale et que vous me compariez à tous les autres, parce que ça me motive plus.

Enfin, et fidèle à lui-même, il a défié King Kong dans un combat palpitant et a répondu à une question curieuse : Qu'est-ce qui serait le plus facile, dompter un lion ou lui ?

"Je détruirais King Kong. 100%. Je le détruirais. Dompter ? Zlatan, 100%. On peut apprivoiser un lion, mais on ne peut pas apprivoiser Zlatan. C'est un animal différent", a-t-il déclaré.