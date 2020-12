"Si l'Atlético l'emporte, il faudrait qu'il meurt pour ne pas gagner la Liga"

Plus de trois points sont en jeu dans le derby de Madrid ce samedi. L'Atlético de Madrid, brillant leader de Liga, peut faire un pas de géant contre son principal rival, le Real Madrid.

En cas de victoire, l'équipe de Diego Simeone aurait neuf points d'avance sur celle de Zidane avec un match en moins. Une différence qui, bien qu'on soit toujours dans la première partie de saison, est très difficile à combler.

"La vision de l'Atlético de Madrid est la suivante : 'Les gars, si on gagne ce match, il faudrait qu'on meurt pour ne pas cette Liga', car il paraît très difficile qu'elle leur échappe", a déclaré Paco Jémez à 'Radio Marca'.

L'ancien entraîneur du Rayo Vallecano a également parlé du Real Madrid. "De leur côté c'est plutôt : 'Les gars si on perd ce match, on peut dire au revoir à la Liga', et même si ce n'est pas dit de cette façon, ils le pensent parce qu'ils savent combien il serait difficile de rattraper autant de points à l'Atlético", a déclaré Jémez.

Ce samedi se joue donc plus qu'un match à l'Alfredo di Stefano. À partir de 21h00 se jouera le derby entre le Real Madrid et l'Atlético de Madrid.