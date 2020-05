Le conseil d'administration de la Ligue vient de voter la fin officielle de la saison 2019-2020 en Ligue 1 et en Ligue 2. Le PSG serait donc sacré champion, il sera accompgné de l'OM et Rennes en Ligue des Champions l'année prochaine, une nouvelle que les supporters lyonnais et les joueurs de l'OL ont dû mal à accepeter.

Rafael, le défenseur brésilien, aura du mal avec le fait de ne pas participer en Coupe d'Europe l'année prochaine : "Si l’on n'est pas européen ce sera difficile à accepter, mais si on arrête à la 27e journée, on est 5e. C’est ce que je préférerais."

Le Brésilien est d'accord avec son président, Aulas, concernant l’idée de terminer la saison via des play-offs : "Dans de bonnes conditions, pourquoi pas, c’est mieux de finir une compétition, mais d’autres équipes, mieux classées, n’en veulent sûrement pas. Il faut être le plus juste avec tout le monde."