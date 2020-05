"Si Lautaro quitte l'Inter ce n'est pas pour l'argent mais pour Messi"

L'avenir de Lautaro Martinez semble décidé à rejoindre le FC Barcelone dès la fin de la saison actuelle. Le crack argentin quittera l'Inter Milan et devrait le Camp Nou pour jouer avec Messi.

Dans des déclarations pour 'Olé', le joueur Felipe Melo a confié être persuadé que Lautaro Martinez ne rejoindra pas le Barça pour une question d'argent et de salaire.

"C'est difficile qu'il reste à l'Inter, mais ce n'est pas pour l'argent, parce que les propriétaires de l'Inter ont de l'argent. C'est difficile parce que au Barça il y a Messi. Et les gens adorent jouer avec Messi", a expliqué Felipe Melo.

"Si la Juventus m'appelle pour jouer avec Cristiano Ronaldo, j'y retourne. De Ligt intéressait Barcelone mais Cristiano Ronaldo l'a appelé et il est à la Juve à l'âge de 20 ans", souligne Melo.

"Je connais bien Lautaro. C'est un joueur qui travaille beaucoup avec et sans le ballon, il intercepte, lutte et marque beaucoup de buts. Il me fait penser à Gabriel Jesus. Pour moi, c'est le futur attaquant numéro 1 du football. J'aimerais le voir au Barça", a ajouté le joueur brésilien.

Enfin, il a évoqué la possibilité du Barça de faire revenir Neymar : "Imagine faire jouer Lautaro avec Suárez, Messi et Neymar. Ce serait presque impossible de les arrêter. Il faudrait cinq Felipe Melo sur le terrain pour les arrêter en faisant beaucoup de tacles."