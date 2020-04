"Si la saison se termine et si nous sommes premiers, nous devrons être champions"

Le FC Barcelone est leader de Liga et Ivan Rakitic s’est exprimé sans langue de bois : si le championnat ne peut pas revenir, le Barça doit être champion, selon le Croate.

"Nous voulons tous jouer à nouveau. Et gagner le championnat en jouant. Mais je comprends aussi que si vous ne pouvez pas revenir en arrière d'une manière ou d'une autre, la saison devra se terminer."

"Et si nous sommes les premiers, alors nous devrons être les champions !", a expliqué le milieu du Barça dans une interview pour 'Movistar+' dans des propos rapportés par le médias espagnol 'AS'.

Le football manque au milieu de terrain croate. "L’incertitude me pèse un peu. Je commence déjà à avoir du mal à travailler seul. J’ai très envie de retoucher le ballon, retrouver le groupe, de continuer à travailler avec le nouveau staff technique et avec mes coéquipiers", a-t-il assuré.



"Ça fait mal de dire qu’on ne sait pas quand tout va revenir à la normale. Mais nous comprenons qu’il y a des choses plus importantes que le football, à savoir notre santé. Mais cette incertitude, ne sachant pas combien de jours s’écouleront, pèse un peu", a reconnu Rakitic.