Si le football italien reprend, ce sera avec la VAR

La VAR restera en Italie. Si les compétitions finissent par reprendre, comme le souhaite l'UEFA, ce sera avec l'arbitrage vidéo, selon une information du 'Corriere dello Sport'.

Pour que cela puisse être viable, les distances de sécurité seront respectées. Cela impliquera un agrandissement de la salle de révision ou une réduction du personnel.

Cette décision a été acceptée par Marcello Nicchi, chef des arbitres dans le football italien, mais il est attendu qu'il n'y ait pas trop d'interrputions durant les rencontres.

Cette condition est vitale. En cas d'arrêts incessants, les matches dureront plus longtemps et les organismes des joueurs seront en plus touchés.