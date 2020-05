"Si les Allemands ne terminent pas la saison, qui le fera ?"

Le milieu de terrain Toni Kroos est un fidèle supporter du football allemand. Le joueur du Real Madrid aura les yeux tournés vers la Bundesliga ce week-end.

Lors d'un entretien accordé à l'agence 'DPA', l'international allemand a livré son avis sur la reprise du championnat en Allemagne.

"Ici, on a l'impression que si les Allemands ne parviennent pas à terminer la saison, alors personne n'y arrivera".

"Si eux ne sont pas capables de terminer la saison, qui sera capable de le faire ?", s'est interrogé Toni Kross à voix haute.

Le joueur du Real Madrid est convaincu que les autres Ligues vont suivre l'exemple de l'Allemagne. "Je suis sûr qu'ils vont rester attentifs à ce qui se passe là-bas".

Selon Kroos, l'Allemagne est l'un des pays qui a su le mieux réagir face au coronavirus. "C'est impressionnant. Ce sont ceux qui ont été le moins touchés, en nombre de cas positifs et personnes décédées", a-t-il ajouté.

Kroos a ensuite évoqué la reprise des entraînements avec le Real Madrid, en Liga.

"Nous nous sommes entraînés chez nous pendant plusieurs semaines. C'était comme des longues vacances et maintenant, on doit tout recommencer à zéro. Ici, nous sommes un peu plus en retard par rapport à l'Allemagne. Nous travaillons en petits groupes, avant de reprendre des sessions collectives", a-t-il conclu,