Le joueur néerlandais du FC Barcelone, Frenkie De Jong, a déclaré qu'il apprenait beaucoup au club blaugrana, notamment grâce à Leo Messi, dont il a dit : "Si Messi te donne un conseil, tu le prends."

Dans une interview accordée à l'émission 'Euro Football Podcast' de la station de radio 'BBC Radio 5 Live', le milieu de terrain a passé en revue la situation de son équipe avant la reprise de la Liga et ses sensations de la première année en tant que joueur du Barça.

"A l'Ajax et dans l'équipe néerlandaise, j'ai joué un rôle différent, mais nous jouons avec un double six [deux milieux défensifs]", a-t-il déclaré à 'BBC Sport'. "Je dois m'adapter et ça me va bien, mais je peux m'améliorer. Je suis à mon meilleur quand je ne suis pas le plus défensif mais aussi le moins offensif [milieu de terrain]."

Le Hollandais a aussi évoqué sa relation avec Lionel Messi : "Si Lionel Messi parle et vous donne des conseils, vous le prenez car il est de loin le meilleur joueur du monde. S'il donne des conseils, vous écoutez. Parfois, il dit que vous devez être plus avancé ou sur le côté, ce genre de petites choses et ça fait la différence."