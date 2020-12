"Si Messi vient à Manchester, j'espère que ça sera à United et pas à City"

Juan Mata espère que si Lionel Messi vient à Manchester, c'est à United et non à City, mais il ne prête pas trop attention aux rumeurs de transfert qui circulent au sujet du sextuple lauréat du Ballon d'Or.

Messi est fortement pressenti pour quitter Barcelone alors qu'il approche des derniers mois de son contrat actuel. Le joueur de 33 ans a tenté de forcer sa sortie lors du dernier mercato, mais il s'est heurté au refus des responsables blaugrana. L'Argentin a finalement annoncé qu'il resterait sur place pour une autre saison, mais a également admis qu'il ne pensait plus que le Barça pouvait concourir pour les meilleurs trophées au plus haut niveau.

Messi n'a pas démarré fort l'exercice 2020-2021 de La Liga, qui se trouve être le pire Barça depuis plus 30 ans, la qualification pour les huitièmes de la Ligue des champions de l'équipe de Ronald Koeman ne masquent plus les lacunes de cette équipe.

Manchester City, l'Inter et le Paris Saint-Germain ont été invités à essayer d'attirer la superstar argentine l'année prochaine, l'actuel président par intérim du Camp Nou, Carles Tusquets, insistant sur le fait que le club serait mieux financièrement sans Messi.

City a été cité comme la prochaine destination la plus probable pour Messi en raison de la présence de Pep Guardiola au stade Etihad, mais Mata préférerait beaucoup voir un homme considéré comme l'un des meilleurs joueurs de l'histoire se rendre à Old Trafford. "Eh bien, j'espère que non - j'espère pas pour la progression de mon club", a déclaré le milieu de terrain de Manchester United à propos de rumeurs liant l'international argentin à City alors qu'il s'exprimait dans son rôle d'ambassadeur de Laureus. "Je ne sais pas ce qui va se passer, mais j'espère qu'il n'ira pas chez eux.S'il vient à Manchester, j'espère que c'est dans mon club et pas dans l'autre."

«Il y avait des rumeurs, par exemple, selon lesquelles Cristiano Ronaldo pourrait revenir à Manchester à l'avenir. L'une des choses que j'ai réalisé dans le football professionnel est que vous devez vous concentrer sur ce que vous pouvez contrôler et oublier ce que vous ne pouvez pas", a ajouté l'ancien sociétaire de Chelsea.

Messi a joué les 90 minutes lors de la défaite du Barça samedi à Cadix, ce qui leur laisse 12 points de retard sur l'actuel leader de la Liga, l'Atletico Madrid. Mata, quant à lui, a été incorporé en tant que remplaçant en deuxième période lors de la victoire 3-1 de United à West Ham ce week-end et a fourni une passe décisive à Marcus Rashford.