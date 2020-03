"Si mon fils doit aller en prison pour ne pas avoir respecté la quarantaine..."

Jovic est accusé de ne pas avoir respecté la quarantaine. Le joueur du Real Madrid s'est rendu en Serbie pour fêter l'anniversaire de sa copine, selon des médias serbes.

Le père du joueur du Real, Milan Jovic, a expliqué à 'Puls' que les choses ne se sont pas exactement passées de cette façon.

"Sa copine Sofia n'est pas allée fêter son anniversaire parce qu'elle est enceinte. Luka n'a rien fêté du tout dans la rue. Il était avec sa copine chez lui. Ils n'en sortent pas et nous parlons régulièrement", a-t-il expliqué.

"Luka a passé deux tests et les résultats ont été négatifs. C'est pourquoi il a compris qu'il pouvait se rendre en Serbie. On dirait que c'est un grand criminel. S'il doit aller en prison, qu'il y aille. Je suis totalement d'accord avec le président et le Premier Ministre, mais seulement s'il est coupable", a réaffirmé son père, rappelant que Jovic est venu en Serbie pour rester avec sa famille et sa copine qui est enceinte.