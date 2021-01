"Si Mourinho gare le bus comme ça à Anfield, il se fait massacrer"

Pour beaucoup, le match nul 0-0 à Anfield a été un résultat très positif. Les Red Devils ont tenu les champions à domicile, mais au prix d'un match très défensif.

Le légendaire Paul Ince de l'équipe n'en était pas très content et en a profité pour comparer le Norvégien à José Mourinho : "Quand Mourinho garait le bus derrière, il se faisait massacrer."

"Les performances de United, surtout en première partie de saison, ont été très médiocres. Le plan de Solskjaer pour le match était clair et ils ont défendu en bloc derrière. Je me souviens, il y a quelques années, quand Mourinho a mis le bus à Anfield et s'est fait massacré pour cela", a-t-il expliqué sur 'TalkSPORT'.

"On savait qu'ils allaient se contenter de défendre et essayer de profiter de la vitesse de Rashford et Martial. Quand je jouais pour United, on allait pas à Anfield pour défendre. C'est une grande occasion de perdue et j'ai été déçu", a conclu un Paul Ince qui était à Manchester United entre 1989 et 1995.