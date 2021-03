'Si Neymar et Messi devaient rejouer ensemble, ce serait au Barça'. AFP

André Cury, qui a été l'agent de Neymar et le recruteur du FC Barcelone pendant une décennie, a surpris en faisant une déclaration à 'El Litoral' au sujet de son ancien protégé et de ses possibles retrouvailles avec Lionel Messi au PSG. Et pour lui, "s'ils jouent à nouveau ensemble, ce sera à Barcelone".