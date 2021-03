Si Neymar joue avec la sélection brésilienne, il manquera 2 matchs clé

Neymar est l'un des joueurs les plus importants du Paris Saint-Germain et de la sélection brésilienne. Malheureusement, le '10' va devoir faire un choix entre son club et son équipe nationale.

L'attaquant brésilien a tout fait pour arriver au match de 8e de finale retour de la Ligue des champions contre le FC Barcelone. En France, on semble très confiant quant à son retour de blessure et sa disponibilité pour disputer ce match contre son ancien club.

Malgré son retour de blessure, Neymar pourrait manquer des matchs importants, en effet, 'AS' rapporte que si le Brésilien se rend en Amérique du Sud pour disputer les matchs de Qualification pour la Coupe du Monde au Qatar 2022 avec sa sélection, il devra respecter une quarantaine obligatoire à son retour.

"Depuis le 31 janvier 2021, [...] tout passager en provenance d’un pays hors de l’espace européen devra s’engager sur l’honneur à s’isoler pendant sept jours une fois arrivé en France", stipule le décret.

Le Brésil a deux matchs à disputer, un le 26 mars contre la Colombie et l'autre, le mardi 30 mars face à l'Argentine, deux matchs compliqués pour lesquels la Seleção aura besoin de ses meilleurs joueurs.

En supposant que Neymar arrive à Paris le 31 mars ou le 1er avril, il manquerait au moins le match contre Lille et le quart de finale aller de Ligue des champions, en cas qualification contre le Barça mercredi soir.