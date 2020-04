"Si nous ne gagnons pas le titre, je l’accepterai"

Mané ne serait pas trop surpris si Liverpool finissait par ne pas être champion de la Premier League. Dans une interview accordée à 'TalkSports', il a clairement indiqué que, pour lui, la santé passe vant tout. L'idéal, selon lui, serait de retourner sur le terrain et de remporter le trophée, mais la situation est compliquée.

C’est un scénario cruel pour les Reds qui ont survolé le championnat cette saison. Et si l’UEFA pousse pour terminer les saisons, la crise du coronavirus laisse encore planer le doute. Sadio Mané a d’ailleurs confié qu’il ne se considérait pas encore comme un futur champion d’Angleterre.

"Je ne me sens pas encore champion. J’aime mon métier, j’aime le football, je veux gagner sur le terrain. Je veux gagner les matches et remporter le trophée. C’est ce que j’aimerais", a-t-il déclaré dans un premier temps.

Cependant, l’international sénégalais ne serait pas offusqué si l’exercice 2019/2020 était annulé et que le titre de champion d’Angleterre n’était pas décerné à Liverpool.

"Vue la situation, peu importe ce qu’il arrive, je comprendrais. Ça été difficile pour Liverpool, mais ça l’est encore plus pour des millions de personnes partout dans le monde. Des gens ont perdu des membres de leur famille et c’est la situation la plus difficile à gérer. Mais bien sûr que c’est mon rêve de gagner. Si ça n’arrive pas, je l’accepterai, ça fait partie de la vie. On espérera pouvoir gagner l’an prochain."