"Si nous pensons déjà aux quarts, les rois de la compétition vont nous éliminer"

La Premier League est entre les mains de Liverpool, et Manchester City doit maintenant se concentrer sur la Ligue des champions s'il veut pouvoir remporter un titre majeur cette saison.

Ce vendredi, le tirage au sort du Final 8 a eu lieu en Suisse. Et le vainqueur de la confrontation Real Madrid-Manchester City affrontera la Juventus Turin ou l'Olympique Lyonnais en quart de finale.

Mais Pep Guardiola préfère se concentrer sur le Real Madrid : "Nous avons joué l'aller là-bas et nous jouerons le retour à la maison. C'est normal, nous n'avons pas d'avantage. C'est toujours comme ça."

"Il faut jouer contre le Real Madrid avant tout. Si on pense plus loin et que nous regardons le prochain tour, les rois de la compétition vont nous éliminer", a ajouté l'entraîneur catalan de Manchester City.

"Il n'y a personne à Manchester City qui connaisse aussi bien que le Real Madrid. Je sais comment nous devons jouer", a conclu l'ancien entraîneur du FC Barcelone.