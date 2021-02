"Si on bat Mourinho, je boirai un gin-tonic"

Jeudi, Thuchel et Mourinho vont s'affronter dans un match chaud. L'ancien coach du PSG s'est rendu en conférence de presse pour faire l'éloge de son homologue portugais et plaisanter sur ses goûts alimentaires.

"C'est Chelsea contre Tottenham et non moi contre Mourinho. Je suis heureux de pouvoir me mesurer à une équipe forte, qui a une équipe avec notre qualité et mentalité", a-t-il commencé en précisant quelques points.

Tuchel a rappelé qu'au début de sa carrière, Mourinho était déjà "aussi loin que la lune de la terre" : "Je ne doute pas qu'il soit l'un des meilleurs entraîneurs du monde".

Sur un ton jovial, l'Allemand a admis qu'il célébrera la victoire s'il l'obtient et qu'il le fera d'une manière particulière, avec un gin tonic.

"Je pense que ce que Mou représente est clair. Il construit des équipes compétitives et fortes et le défi pour nous est de les battre. Nous sommes très motivés. Si on bat Tottenham, je prendrai peut-être un gin tonic. Je ne suis pas un amateur de bière ou de vin et j'aime beaucoup la pizza", a-t-il terminé.