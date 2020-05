"Si on rejoue en Ligue des Champions, nous serons trÃ¨s forts"

Le PSG est champion de France pour la neuvième fois de son histoire, après une fin de saison prématurée en raison de la crise sanitaire liée au coronavirus.

Selon Thiago Silva, qui se trouve actuellement au Brésil, beaucoup de choses ont changé au sein de l'équipe de la capitale française.

"Aujourdhui nous sommes plus unis. Cette année, on a trouvé cette atmosphère positive, de travailler l’un pour l’autre. Les années précédentes, je trouve que ça manquait un peu. Cette année nous sommes très bien sur le plan physique, technique et mental. C’est vraiment dommage que la saison soit arrêtée, a regretté le défenseur.

Néanmoins, l'international de la Canarinha se dit prêt en cas de reprise de la Ligue des Champions : "On doit maintenant attendre ce qu’il va se passer avec la Ligue des Champions, on ne sait pas encore. Si on doit rejouer, nous serons très très forts."