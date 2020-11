"Si on remporte les élections, j'essaierai de convaincre Messi de rester"

Les élections à la présidence du FC Barcelone sont longues et un seul candidat parviendra à ses fins. Dans ce marathon se trouve Toni Nadal, qui fait partie de l'équipe de Víctor Font.

"Pour quelqu'un qui se consacre au sport, être en relation avec le FC Barcelone est une illusion. Je suis membre du Barça, j'ai toujours aimé le football, j'ai eu un frère qui y jouait... alors évidemment, je suis très content", explique Toni, l'oncle de Rafa Nadal.

D'autre part, Toni Nadal a déclaré : "Je ne m'attendais pas à une vie facile avec mon neveu. Je ne m'attends pas non plus à ce que les choses soient faciles au Barça. Victor Font sait qu'il se lance peut-être dans une aventure compliquée mais l'illusion et l'envie aident à surmonter les difficultés".

Un des sujets qui l'intéressent le plus concernant la candidature de Font est celui de Leo Messi. "Pour nous, c'est une très mauvaise nouvelle que le meilleur joueur de l'histoire ne veuille pas être avec nous. Nous allons essayer de rétablir tout ça. Si nous gagnons les élections, j'essaierai de convaincre Leo Messi de rester", a-t-il ajouté.

"J'aimerais le voir (Messi) gagner une autre Ligue des Champions avec nous, qu'il gagne le Ballon d'or et j'aimerais qu'il nous aide à réaliser un projet passionnant", a reconnu Toni Nadal, qui vit de son côté une expérience pleine d'ambition.