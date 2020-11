Si Ramos ne prolonge pas, le Real foncera sur Alaba

Le Real Madrid et Sergio Ramos ou Sergio Ramos et le Real Madrid, une union qui dure depuis plus de 15 ans mais qui semble avoir une once de plomb dans l'aile ces dernières semaines.

En effet, alors qu'une prolongation du défenseur central est annoncée depuis plusieurs semaines, elle n'arrive toujours pas et la rumeur PSG enfle.

Même si plusieurs médias ont aujourd'hui annoncé qu'un "accord de principe" avait été trouvé entre les deux parties, le Real aurait tout de même un plan B en cas d'échec dans la prolongation de l'international espagnol.

Et d'après 'As', l'éventuel remplaçant de Ramos répondrait au nom de David Alaba, défenseur polyvalent du Bayern Munich. L'Autrichien, dont le contrat expire également à la fin de la saison en cours, a déjà rejeté plusieurs offres du club allemand pour un renouvellement, et sera donc libre en juin 2021.

Toutefois les dirigeants du Real devront batailler avec d'autres écuries comme Manchester City ou encore le Juve s'ils souhaitent enrôler le défenseur de 28 ans.