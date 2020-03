"Si Reinier ne joue pas avec les pros la saison prochaine, cela ne serait pas un problème"

Reinier a inscrit un doublé lors de la rencontre contre Coruxo et son transfert a beaucoup fait parler les équipes adverses. Son père, Mauro Brasilia, a évoqué la situation de son fils dans le programme de la 'COPE', 'Tiempo de Juego'.

"C'est un grand bonheur de voir ce qui arrive à notre fils. Il a été merveilleusement bien accueilli par le Real Madrid et il comprend petit à petit ce que demande Raúl. Nous sommes enthousiastes pour la suite", a affirmé le père du joueur du Real.

En ce qui concerne sa montée en équipe première, la famillle de Reinier n'est pas vraiment pressée. "Ce ne serait pas un problème s'il ne monte pas en équipe première la saison prochaine. Nous sommes arrivés à Madrid pour nous inscrire dans un projet et pour qu'il puisse connaître le football espagnol et européen. Nous ne sommes pas pressés et nous gardons les pieds sur terre. Reinier est très patient. L'important, c'est qu'il ait confiance".

Le père de Reinier n'a pas non plus écarté la possibilité d'un prêt. "Le projet est d'y aller petit à petit", a-t-répondu.

"Reinier veut travailler pour engranger de la confiance et son objectif est de montrer le football qu'il a dans les pieds", a conclu Mauro Brasilia.