"Si Salah s'en va, MbappÃ© ou Haaland voudront-ils venir ?"

John Barnes n'est pas convaincu que Mohamed Salah fera pression pour s'éloigner de Liverpoo. D'un autre côté, il ne voit poas Erling Haaland ou Kylian Mbappe accepter de rallier Anfield si une place d'attaquant se libérait.

Des spéculations sur les allées et venues possibles chez les champions d'Angleterre ont commencé à circuler suite à l'aveu surprise de la star égyptienne. Salah est lié au Merseysiders jusqu'en 2023, mais il a laissé la porte ouverte aux géants de la Liga, Barcelone et le Real Madrid, pour lui présenter des offres à un moment donné.

Certains ont suggéré que le joueur de 28 ans était prêt à relever un nouveau défi, ce qui laisserait Liverpool dans le besoin d'une autre superstar pour compléter son attaque. L'attaquant de Dortmund Haaland et la star du Paris Saint-Germain Mbappe ont été mentionnés comme potentielles cibles, mais Barnes ne veut pas trop prêter attention à ces rumeurs.

La légende de Liverpool a confié à BonusCodeBets: «Qui a dit que Kylian Mbappé ou Haaland voudraient venir à Liverpool? C’est le problème, ce n’est pas parce qu’un joueur y va, que l’une de ces autres superstars, dans ce cas, Erling Haaland ou Kylian Mbappe, est susceptible de signer en remplacement. Ces joueurs devront vouloir venir à Liverpool et nous n’avons rien vu de concret pour dire si c’est vraiment le cas".

"Si le Real Madrid se positionnait également Mbappé en même temps que Liverpool, personne ne sait quel club il choisirait. Il s’agit de savoir si Salah part, qui et quand ils pourraient trouver quelqu'un. Mais spéculer sur qui Liverpool peut avoir quand quelqu'un pourrait partir n'a aucun sens", a enchéri l'ex-international anglais.

Barnes pense que Salah peut être conservé chez les Reds malgré les récentes spéculations. Il estime que son flirt avec le géant espagnol est peut-être sans lendemain : "Mohamed Salah n'ouvre pas nécessairement la voie à un transfert ailleurs avec ses déclarations. Nous savons qu’il est heureux à Liverpool, il joue bien et nous sommes les champions d’Europe et d'Angleterre, ce qui est également un élément à prendre en compte."

"Les gens vont toujours spéculer et dire," serait-il ouvert à un transfert? ". Les joueurs diront oui, cela ne veut pas dire qu'il n'est pas heureux à Liverpool. Un transfert pourrait être quelque chose qu'il envisage pour plus loin dans sa carrière, mais je ne lirais pas trop les rumeurs. Les joueurs ne diront jamais non à rien, s'il dit 'Je ne veux pas aller jouer pour la Juventus ou le Real Madrid', les fans de ces clubs voient alors cela comme une chose négative, cela pourrait se retourner contre lui s'il devait signer pour l'une de ces équipes à l'avenir", a conclu Barnes.