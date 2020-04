"Si tu es le PSG, tu ne vas pas brader Neymar et MbappÃ©"

La crise économique liée au coronavirus qui touche le monde du football aura des répercussions directes sur le marché des transferts. À savoir su côté du PSG, Neymar et Mbappé.

"Si tu es le PSG et que tu as deux stars comme Neymar et Mbappé qui coutent au moins 200 millions d’euros, tu ne vas pas les vendre quand le marché des transferts est plus faible, donc tu devras attendre 2021. Si tu es le PSG, tu ne vas pas vendre Mbappé pour la moitié de son prix", a déclaré le journaliste Simon Kuper, co-auteur du livre 'Le football c’est ça'.

Mais cela n’aura pas seulement un impact sur le PSG, mais aussi sur les autres clubs. "Ce mercato sera un bon moment pour acheter et un mauvais moment pour vendre. Des clubs puissants vont recruter les meilleurs joueurs des équipes qui ont des besoins financiers.", a ajouté Kuper.

"Ils auront de grosses pertes économiques, notamment au niveau de la billeterie. Certains supporters pourraient avoir peur de retourner dans les stades. Les droits télévisés, les sponsors, la valeur des joueurs..."

"En 2008, le football a été immunisé contre la crise, mais il est maintenant en première ligne et pourrait la remarquer plus que d’autres", a expliqué Stefan Szymanski, professeur de gestion sportive du département de kinésiologie de l’Université du Michigan et également co-auteur du livre.