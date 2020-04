"Si tu n'es pas fort psychologiquement, c'est dur d'avoir Ibra comme coéquipier"

Lorsqu'on lui demande ce que c'est que de partager le vestiaire avec le buteur suédois, Rafael Leão est clair : "Si vous n'êtes pas trop fort psychologiquement, ça va être dur. Il a une forte personnalité, il a joué avec de grands joueurs et il a une très grande réputation".

"C'est une personne à l'entraînement, dans les matches c'est une personne complètement différente, très compétitive. C'est un joueur arrogant, mais dans le bon sens, car il veut toujours gagner. Il est très dur. Mais c'est quelqu'un qui peut m'aider beaucoup en termes de football", a déclaré le jeune attaquant.

"Lors de l'entraînement, il est très proche de moi. Depuis le début, il m'a toujours chéri, mais d'un autre côté, il m'a aussi tiré les oreilles. Il me donne des conseils et me dit que je peux être bien meilleur et que j'ai le potentiel pour être une référence à Milan", dit-il.