Si Van de Beek est à United c'est "à cause de" Blind

Le 2 septembre passé, Manchester United a annoncé l'arrivée de Donny Van de Beek, un renfort important pour Solskjaer.

Alors que le jeune international néerlandais était courtisé par toute l'Europe, son coéquipier en sélection Blind a été décisif dans sa décision. C'est ce qu'il a déclaré aux médias de l'Ajax Amsterdam.

"Je me suis informé et j'ai parlé de United avec Blind, il m'a dit que c'était un grand club et que j'y serais bien", a-t-il notamment déclaré.

En effet, Blind a gardé de bonnes relations avec le club mancunien et a de beaux souvenirs de son passage en Angleterre.