"Si Vidal veut partir, le Barça ne l'en empêchera pas"

L'arrivée de Ronald Koeman sur le banc du FC Barcelone pourrait entraîner le départ du milieu de terrain chilien Arturo Vidal. Le Chilien qui dispose d'une certaine valeur marchande pourrait bien être sacrifié.

Avec l'Inter comme possible destination, Toni Freixa a assuré que le Barça lui ouvrira la porte de sortie sans aucune retenue.

"Vidal n'est pas le plus critiqué par les supporters 'culés', il n'est pas non plus un des indésirables par le club. En revanche, si lui souhaite partir, le club ne l'en empêchera pas. Ni le club, ni les fans veulent que Vidal s'en aille", a déclaré l'ex-directeur sportif au micro de 'La Cuarta'.

Freixa a voulu enlever la pression sur Vidal par rapport aux mauvais résultats. "Vidal est toujours sous contrat, mais je ne crois pas qu'il ait toujours le niveau adéquat pour obtenir un bon contrat dans un autre club. Si toutefois il veut rester, il a encore de quoi donner pour la saison prochaine. Je ne pense pas que Vidal soit la principale cause de cette crise", a-t-il notamment ajouté.

"Vidal doit être intelligent et se rendre compte de ce que Koeman attend de lui. C'est un joueur qui a été sous les ordres de grands entraîneurs et il saura comprendre ce que l'entraîneur veut qu'il apporte. Je suis sûr qu'il peut être utile à l'équipe parce qu'il a beaucoup de qualités", a conclu Toni Freixa