"Si vous laissez Neymar faire, il tombe et se roule par terre"

Thiago Mendes et Neymar Junior ont rejoint le championnat de France le même été. Le premier a rejoint Lille pour une première expérience en Europe, et Neymar rejoignait le PSG en tant que grande superstar.

Depuis, les deux joueurs se sont affrontés plusieurs fois, que Thiago Mendes joue pour Lille ou pour l'Olympique Lyonnais. Et le Brésilien connaît le traitement réservé à son compatriote par les défenseurs de Ligue 1.

Dans une interview pour le média brésilien 'UOL Esporte', le milieu de terrain lyonnais a confié que les tacles réservés à Neymar sur les terrains étaient une chose "logique" selon lui.

"Les tacles sur lui sont de plus en plus durs mais c’est logique parce que si vous le laissez faire, il tombe et se roule par terre. Neymar est un grand joueur et obtient toujours l’attention de n’importe quel défenseur", a lâché le joueur.

"Quand on joue face à lui, au-delà de ne pas lui permettre de faire une bonne performance contre ton équipe, c’est aussi l’occasion de montrer sa valeur en tant que défenseur", a ajouté le milieu de terrain Thiago Mendes concernant le 10 Parisien.