Selon l'ancien défenseur des Red Devils, Mikael Silvestre, Paul Pogba n'a plus la tête à Manchester United. Une déclaration qui intervient alors que les rumeurs annoncent toujours le champion du monde au Real Madrid et à la Juventus.

Les spéculations suggérant que le milieu français de 27 ans veut quitter Old Trafford se sont intensifiées au cours des 18 derniers mois. Madrid et Turin sont considérés comme les destinations les plus probables pour Pogba, le joueur lui-même a indiqué lors du dernier mercato estival qu'il était prêt pour un nouveau défi.

Mina Raiola, a également clairement indiqué qu'il souhaitait éloigner son client du Théâtre des Rêves. Silvestre, qui a quitté Man Utd peu de temps avant le premier passage de Pogba en 2009, pense que l'avenir de son compatriote est clairement en suspens et que l'esprit tourné vers un autre challenge.

"Nous devons attendre et voir, mais il ne semble plus que sa tête soit à United, a déclaré Silvestre sur le podcast Talk of the Devils. Je l'ai vu avant l'interruption de la compétition et il avait l'air heureux, tout le monde se comporte comme d'habitude avec lui. Il fait partie de United, donc s'il devait rester là-bas, ce ne serait pas un problème, j'espère juste que nous verrons le meilleur de lui."

Tout en indiquant que la Pioche a des envies d'ailleurs, Silvestre espère tout de même que son compatriote va continuer son parcours à Manchester : "Il devrait être à son apogée en ce moment avec son âge et son expérience avec United et la France. Ce serait bien de le voir au milieu de terrain avec Bruno Fernandes."