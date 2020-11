Simeone retrouve son pire cauchemar : Leo Messi

L'Atlético de Madrid a remporté la Liga 2013-14 au Camp Nou, mais même ce jour-là, au plus fort de l'ère Diego Pablo Simeone, il n'a pas réussi à remporter le match contre le FC Barcelone en présence de Lionel Messi sur le terrain.

L'Argentin est sans doute le plus grand cauchemar du Cholo. En 17 rencontres depuis qu'il a pris les commandes de l'Atlético en décembre 2011, il n'a jamais battu Messi en Liga. Seulement en Super Coupe d'Espagne et lors de deux matchs de Ligue des Champions.

Plus précisément, le numéro 10 blaugrana compte onze victoires et six nuls contre l'équipe entraînée par Simeone. Le premier, un 1-2 en février 2012 où la Pulga marquait à la 81e minute. Le dernier, un 2-2 remontant au 30 juin dernier où Messi inscrivait un penalty.

Ce soir, le coach de l'Atlético retrouve son compatriote qui est également sa bête noire, sans Luis Suárez mais avec Diego Costa. Le Barça devra également faire sans Ansu Fati, blessé pour une longue période.