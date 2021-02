Simeone à une victoire d'égaler Luis Aragonés

Si l'Atlético de Madrid bat Levante lors de son prochain match de Liga, Cholo Simeone égalera le légendaire Luis Aragonés au nombre de victoires en tant qu'entraîneur. La victoire 1-2 contre Grenade a porté le score de l'entraîneur actuel à 307, soit un de moins que la légende.

Le site du club présente ces chiffres. Dans le cas où il égale Aragonés, Simeone apporterait une preuve supplémentaire que son passage au Wanda Metropolirano est une affaire historique. Il a changé la mentalité de l'équipe et l'a transformé en une équipe qui remporte des trophées.

En effet, la saison actuelle a permis de constater que l'entraîneur appliquait un style plus audacieux, plus offensif, qu'il avait l'habitude de mettre en place. Sa proposition se caractérise par la solidité de sa défense et, par la qualité de son équipe, a permis plus de liberté dans le jeu avec des résultats exceptionnels (les Colchoneros sont en tête).

Bien que le match contre Levante puisse être le berceau de la parité des victoires entre Cholo et Aragonés, il est pratiquement certain qu'elle sera atteinte même si l'on doit attendre un peu plus longtemps. Il reste une longue saison devant lui et l'entraîneur n'a besoin que d'une victoire supplémentaire pour l'égaler et de deux pour le dépasser.