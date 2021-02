Simeone : "Ça n'a pas été facile face à Grenade"

L'Atlético Madrid a maintenu la cadence en tête de la Liga en arrachant la victoire (2-1) samedi face à une accrocheuse équipe de Grenade, pour la 23e journée.

Simeone, l'entraîneur des Colchoneros, retient "l'esprit rebelle" de ses hommes face aux Andalous : "Le plus important, ce que je retiens, c'est l'esprit rebelle, l'enthousiasme du groupe. À chaque fois que l'on vient à Grenade, c'est difficile, c'est une équipe patiente, qui sait ce qu'elle fait. En deuxième période, Koke nous a donné un peu plus de fluidité au milieu du terrain, on a vu qu'on pouvait leur faire du mal par moments. Mais on a souffert jusqu'à la fin, ça n'a pas été facile. Mais je veux souligner l'effort fourni par le groupe aujourd'hui. Certains sont venus jouer après 14 jours passés confinés à la maison à cause du coronavirus (comme Mario Hermoso) - je sais ce que c'est -, et ils ont tenu leur rang. Et même mieux que ça", a déclaré l'Argentin à l'issue de la rencontre.