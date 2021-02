"Simeone n'a pas de coeur"

Dans une interview accordée au tabloïd britannique 'Daily Mail', le latéral gauche du Flamengo s'est confié sur les méthodes de Diego Simeone, son ancien entraîneur à l'Atletico de Madrid (2011-2014 puis 2015-2019).

"Croyez-moi, ce n’est pas facile de jouer pour Diego Simeone, confie le Brésilien. Il n’a ni cœur ni pitié. Je ne l’ai jamais vu avoir de la peine pour l’un de ses joueurs. Tout ce qu’il voulait, c’étaient des compétiteurs. Lorsqu’il est arrivé en 2011, nous étions à quatre points de la relégation, à la fin de la saison, nous étions champions d’Europe. Au mois de décembre, j’étais une catastrophe, en janvier je suis devenu l’un des meilleurs latéraux du monde", explique Filipe Luís, avant d'ajouter : "Jamais pris de plaisir à l’entraînement avec lui, pas une seule fois. Tout ce qui lui importait, c’était la gagne. Sur environ 120 joueurs qui sont passés au club, les plus connus sont devenus des remplaçants et les anonymes sont devenus des stars. Ne cherchez pas plus loin, l’Atlético c’est Simeone."

Un an seulement après son départ pour Chelsea en 2014, Filipe Luis est retourné à Madrid, à la demande d'El Cholo. "Reviens, nous allons gagner à nouveau et j’ai besoin d’un arrière complet comme toi", avait envoyé Simeone à Filipe. J’y suis retourné, j’ai bien joué et il m’a dit : 'Tu vois, tu ne joues bien que pour moi. Il fallait que tu reviennes pour bien jouer à nouveau'. Il a obtenu le meilleur de moi. Il connaissait chaque centimètre de mon cerveau."