Simeone ne veut pas penser au titre

L'Atletico Madrid champion d'Espagne ? Ce serait une belle récompense pour l'équipe de Diego Simeone, titrée pour la dernière fois en 2014.

Une hypothèse qui prend d'autant plus d'ampleur après le succès face au Barça, dans la foulée d'un début de saison réussi de la part des Colchoneros.

"Cela fait un moment que je le dis, mais le groupe va vraiment très bien. Cela nous procure de l'enthousiasme pour travailler, on a envie de garder cette complicité qu'il y a sur le terrain", s'est félicité Diego Simeone après la victoire face au Blaugrana.

On valorise beaucoup les progrès effectués par les joueurs. Je disais que l'année dernière c'était une saison de transition, et ça se voit aujourd'hui, on travaille bien mieux qu'avant, les joueurs sont bien plus complices entre eux."

Pourtant, l'Argentin se refuse au jeu des comparaisons avec son équipe de la saison victorieuse, il y a six ans.